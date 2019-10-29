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На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя": опубликованы фото

вторник, 29 октября 2019, 18:47
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В рядах боевиков на Донбассе очередная потеря. В соцсетях сообщают о гибели 23-летнего Богдана Кучерука по прозвищу "Бодя".

Как пишет в Twitter пользователь Necro Mancer, обстоятельства смерти боевика требуют уточнения.

Датой гибели боевика указано воскресенье, 27 октября. Как именно произошла ликвидация, неизвестно.

По данным базы сайта "Миротворец", погибший боевик родился в 1996 году. Местом его жительства указан город Макеевка Донецкой области. В 2016 году "Бодя" окончил Донецкий медицинский университет имени Горького.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 27 октября, на Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных формирований – Станислав Засимец.

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