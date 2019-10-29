Октябрь пакует чемоданы: синоптик предупредила украинцев о морозах

30 октября похолодание усилится и продлится до конца недели, а с начала следующей вновь вернется потепление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Октябрь уже накупил родственникам подарки и пытается впихнуть все это в чемоданы. Потому, что скоро на смену ему придет ноябрь и полностью оправдает свое название", - шутит синоптик.

Диденко добавила, что 30 октября похолодание усилится. Ночью ожидается от 3 мороза до 3 тепла, а днем +3 + 8 градусов.

На юге ночью +3 + 7 градусов, днем +8 +12 градусов. Осадки маловероятны, ночью и утром - туманы, однако днем даже будут солнечные просветления. На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

В Киеве 30-го октября без осадков. Ночью 0-2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем +4 + 7 градусов.

Однако синоптик отметила, что холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей к нам снова придет потепление.

"Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневший нос, тем более, что отопление у большинства уже есть", - добавила она.

Читайте также материал "Апострофа": Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году.