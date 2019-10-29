Работал в АТО в адских условиях: фамилия и биография полковника, сбитого насмерть в Киеве

Супруга офицера и участника АТО Игоря Ставиноги, который погиб 9 октября в Киеве в результате ДТП делится подробностями инцидента и воспоминаниями об любимом.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Ставинога работал в Министерстве обороны, возглавлял управление планирования войск химической защиты. Вечером, 9 октября он возвращался домой, переходил проспект недалеко от министерства, когда его сбила машина. Ставинога получил очень серьезные травмы. Известно, что за жизнь полковника врачи боролись сутки, но не сумели спасти. Семья сейчас ищет свидетелей аварии.

"В то утро, 9 октября, муж уходил на работу чуть раньше меня. А я уезжала в командировку вечером, поэтому уже собрала сумку и провожала его. Мы стояли в коридоре, и я сказала ему: "Ну все, Игореш, счастливо тебе". Он спросил: "Мы что, больше с тобой не увидимся?". "Нет, наверное," – сказала ему. Вот так расстались", - рассказывает супруга офицера.

Погибший Игорь Ставинога родом из Винницы. Армии он отдал более 40 лет. С 7 класса учился в Киевском военном училище. Затем поступил в Высшее военно-политическое училище в Свердловске. После окончания его отправили служить в Казахстан. Затем войска из Венгрии стали выводить, и Игорь поступил в Высшую военно-политическую академию в Москве. Через три года закончил ее.

Когда начал разваливаться Советский Союз многие сослуживцы полковника остались в России, но он сказал супруге: ""Украинцы должны жить в Украине, это наша родина". Я хорошо помню его слова. Мы собрались и переехали в Житомир", – вспоминает Лариса Ставинога.

Когда на востоке началась война, то он решил мобилизироваться и идти служить. Сказал, что не может спокойно смотреть, как погибают молодые солдаты. На войне Игорь Ставинога возглавлял гражданско-правовое управление. Работа была у него очень сложной. Вместе с Красным Крестом они собирали останки погибших, идентифицировали их и отправляли родным.

"Они работали в адских условиях. Я все время говорила: "Ну сколько же можно? У тебя уже давление, начались сердечные приступы. Ты или переводись, или увольняйся. Ты же помнишь, что у тебя есть семья и дети. Ты нам тоже нужен", - рассказала жена.

Вскоре офицер написал рапорт и его перевели в Минобороны. Стал начальником управления планирования войск химического и радиологического оружия, где и проработал до последних дней. Жена полковника до сих пор не может смириться с тем, что ее супруг погиб.

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