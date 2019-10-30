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Антициклон и арктический воздух: синоптик дала прогноз на последний день октября

среда, 30 октября 2019, 13:19
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Фото: УНН

31 октября повсюду будет холодно, сухо, но иногда даже выглянет солнце.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Синоптик шутливо заметила, что антициклон Ольденбургия и арктический воздух - главные ньюсмейкеры погодной политики в Украине, поэтому ближайшей ночью ожидается существенное снижение температуры - 2-7 градусов, днем +2 + 8 градусов.

В Киеве ночь подморозит до -2-5 градусов, днем в четверг предполагается + 3 + 6 градусов.Осадки маловероятны.

Холодная погода продлится несколько дней, однако с воскресенья ожидается потепление.

"А пока не перемерзайте, коварный переходный период так и ждет, чтобы наслать вирусы и простуды, защищайтесь шапками, теплыми котами, термобельем и соответствующими ботинками, и сапогами", - поделилась советами Диденко.

Как сообщал "Апостроф", зима 2019-2020 годов в Украине будет намного теплее, чем в прошлые годы, вплоть до плюсовых температур.

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