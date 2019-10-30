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Без доступа к обучению останутся сотни тысяч украинцев: в СМИ раскритиковали новый проект Минобразования

среда, 30 октября 2019, 11:49
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В Министерстве образования и науки планируют изменить правила получения высшего образования для студентов, которые хотят возобновить учебу или перевестись с одного университета в другой, для этого им необходимо будет заново пройти внешнее независимое оценивание.

Как сообщает Lenta.UA, Минобразования подготовило проект приказа "Об утверждении Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставление им академического отпуска".

В случае его принятия в следующем году без доступа к высшему образованию может оказаться почти 300 тысяч украинских граждан.

Согласно проекту, предусматривается, что студенты при возобновлении и переводе из университета в университет должны проходить ВНО заново.

"По мнению экспертов, это не только нарушает законодательство в целом, но и не соответствует государственным интересам. Во-первых, фактически речь идет о нарушении конституционных прав на получение высшего образования гражданами Украины, которые по определенным причинам прервали обучение в учреждениях высшего образования несколько лет назад. Теперь же при возобновлении или переводе в другой университет эти студенты вынуждены будут сдавать ВНО, которое ежегодно меняется вместе с учебными программами. Значит, сдать его будет крайне непросто, что автоматически "отсеет" людей, чья вина состоит лишь в том, что кто-то в Минобразования решил использовать "революционную" технологию вместо сдачи академразницы, которую использовали десятилетиями", - говорится в материале.

"Благодаря бездумному использованию ВНО создаются искусственные препятствия для возвращения в Украину наших граждан, обучающихся за рубежом. Дело в том, что программа ВНО – специализирована: студент из Европы или США лишен возможности должным образом подготовиться к оцениванию. Иными словами, шансы ученика из Оксфорда или Кембриджа на успешный перевод в КПИ или Нацуниверситет имени Т.Шевченко – мизерны. Ученик, пускай, он будет семи пядей во лбу, попросту не сдаст ВНО", - отмечается в статье.

В случае принятия данной нормы, отмечают эксперты, это приведет к значительному оттоку учащихся в другие страны. Также есть опасность того, что в вузах начнутся сокращения преподавательского состава.

"По данным ГП "ИнфоРесурс" МОН Украины, только в прошлом учебном году (2018-2019 годах) было восстановлено/переведено 284 605 человек в 1115 учебных заведениях. Можно не сомневаться, что и в этом году ожидается приблизительно такое же количество людей, которые захотят перевестись или восстановиться. Но они физически не смогут для этого сдать экзамены", - утверждает автор статьи.

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