Орган для "обилечивания": журналист рассказал о главной функции, к которой готовят комиссию по азарту

То, как в проекте закона "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" выписаны функции и права комиссии, контролирующей игорный бизнес, делает ее заведомо неэффективной.

Об этом заявил редактор "Наших грошей" Юрий Николов, отвечая на вопрос "Апострофа" в ходе онлайн пресс-конференции на сайте "Информатор".

"Учитывая, как именно сейчас эта комиссия выписана в законопроекте, не имеет никакого значения фамилия человека, который туда будет назначен. Поскольку авторы законопроекта прописали, что "глава уполномоченного органа может быть уволен, в случае грубого нарушения служебных обязанностей и наличии других оснований". То есть, правительство может на ровном месте решить, что человек что-то грубо нарушил, например - опоздал на работу. И руководителю этого органа, чтобы его не уволили за "грубое нарушение", придется выполнять все хотелки с Грушевского", - считает Николов.

Он также отметил странность, зашитую уже в названии этого органа - "Комиссия по развитию и регулированию азартных игр". Несуразность, по мнению редактора "НГ", состоит в том, что весь закон и указанный в нем регулирующий орган создаются, прежде всего, чтобы защитить 90% населения, которые выступают против "игорки", от засилья азартного бизнеса. Здесь же прямо указывается на то, что этот бизнес власть наоборот, хочет поддерживать и развивать.

Также Николов отметил существенные коррупционные риски, заложенные в разделе законопроекта об уполномоченном органе, регулирующем игорный бизнес.

"Как мне кажется, этот орган создается, в том числе, для некой "правительственной кассы", для "обилечивания" игорных салонов. Потому что, когда он начнет работать, именно он начнет следить за закрытием салонов. При этом он будет вынужден проводить множество проверок… Есть подсчеты, что проверить все он сможет только за пять лет. Это означает, что куда-то они (представители Комиссии, - ред.) поедут уже завтра, а куда-то - через три года. И все эти три года те, к кому они не едут, будут работать с чем-то нелегальным. Сколько денег эти нелегалы будут готовы предложить, чтоб уполномоченный орган не устраивал у них проверку завтра? Вот, сколько предложат, столько и будут давить на этот уполномоченный орган. Какого человека туда нужно назначить, чтобы не велся на такой соблазн? Разве что - киборга", - считает Николов.