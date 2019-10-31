В Одессе декоммунизировали маршала Жукова: опубликованы фото и видео

В четверг, 31 октября, в Одессе на улице Канатной демонтировали барельеф советскому маршалу Георгию Жукову, который подпадал под закон о декоммунизации.

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на фотографии и видео с места событий.

Согласно информации от корреспондентов с места событий, демонтаж проводили представители общественной организации "Національний спротив". Для журналистов они предъявили документ от начальника квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины, где говорится, что в ведомстве не возражают против демонтажа. Также там указано, что монумент действительно подпадает под действие закона о декоммунизации.

После демонтажа, по словам активистов, барельеф передадут в хранилище музея Южного оперативного командования.

Позже ветеран АТО Штефан Фил выложил в Facebookфотографию с уже демонтированным монументом советскому маршалу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье, в парке на одной из баз отдыха, памятник коммунистическому вождю Владимиру Ленину превратили в памятник пятому президенту Украины Петру Порошенко.