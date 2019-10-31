В Украине под сокращение попадут десятки тысяч госслужащих: кто потеряет работу

В Кабинете министров было принято решение сократить штат районных государственных администраций на более чем 18 000 позиций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По его словам, решение о сокращении было "непростым, но необходимым". Дубилет отметил, что увольнения чиновников направлены на повышение эффективности работы государственных органов.

Министр Кабмина описал, по каким принципам принималось решение о сокращении. В первую очередь обращали внимание на функции, которые выполняют чиновники. Сокращались органы, которые повторяют функции выполняемые объединенными территориальными громадами (ОТГ). Также определялись и ликвидировались устаревшие функции госорганов, часть функций будет перенесена на более высокий уровень управления, часть – объединена.

Кроме того Дубилет заверил, что всех увольняемых чиновников предупредят за два месяца до сокращения, выплатят им все полагающиеся компенсации, а также окажут поддержку, чтобы они могли "занять новое место в экономике страны".

Как ранее сообщал "Апостроф", более двух сотен сотрудников Генеральной прокуратуры отказались проходить переаттестацию с целью перевода в Офис генерального прокурора и будут уволены.