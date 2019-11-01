В Киеве эвакуируют центральный вокзал: что произошло

На центральном железнодорожном вокзале столицы проводится эвакуация пассажиров из-за анонимного сообщения о заминировании.

Про эвакуацию сообщают в соцсетях, официального подтверждения этой информации пока не было.

Фотография, на которой десятки людей покидают помещение киевского вокзала, была опубликована на странице dtp.ua в соцсети Instagram. "Вокзал заминирован", - сказано в подписи к этому снимку.





Центральный железнодорожный вокзал в Киеве уже не первый раз становится объектом угроз телефонных террористов, которые сообщают о заминировании. Как сообщал Апостроф, в январе этого года также проводилась эвакуация со столичного вокзала. Взрывотехники тогда обследовали помещение, но никакой опасности не обнаружили.

Раньше в Киеве также сообщали о минировании всех мостов через Днепр, больниц и ТРЦ.