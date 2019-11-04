Могут остаться без интернета: владельцев iPhone и iPad предупредили о неприятностях

Компания Apple обратилась с предупреждением к пользователям iPhone и iPad, изготовленных до 2012 года. Их призвали установить новейшее программное обеспечение, так как с 4 ноября они не смогут получить доступ к интернету.

Как говорится на сайте Apple, речь идет о гаджетах iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad2.

Такое ограничение будет связано с особенностями GPS-модулей, которые встроены в эти гаджеты. В компании объяснили, что модули надо перезагружать каждые 19 лет или же произойдет сбой, который приведет к проблемам с доступом к интернету.

В частности, владельцев данных устройств попросили обновить "прошивку" с номерами 10.3.4 или 9.3.6.

Напомним, что в сети продолжают обсуждать выступление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Мариуполе, где он сравнил Украину с компанией Apple.