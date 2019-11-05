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Нужно раздавать подгузники: сеть взбудоражило видео с водителем маршрутки в Киеве

вторник, 05 ноября 2019, 00:10
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В Киеве водитель автобуса справил малую нужду на колесо своего транспорта.

Соответствующее видео выложили на страницу в Facebook "Киев оперативный".

На записи видно, как мужчина удовлетворяет естественные потребности, даже не глядя по сторонам. При этом его видно с ближайшей стоянки, где находятся десятки автомобилей.

Автор ролика отметил, что видео было снято на метро Харьковская, где в округе достаточно бесплатных туалетов. Также он предложил инициативу для урегулирования подобных ситуаций.

"Метро Харьковская, рядом множество заведений с бесплатными туалетами, но нет - надо "пометить" свое колесо. Может водителям общественного транспорта нужно подгузники выдавать?" – написал автор публикации.

В сети высмеяли поведение водителя и поделились личными подобными наблюдениями.

Как сообщал "Апостроф", 28 октября правоохранители в Киеве задержали неадекватного водителя маршрутки с пассажирами. После проверки стало известно, что он лишен права управлять транспортными средствами из-за нахождения за рулем в состоянии опьянения.

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