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В Украине приговорили обученного в России боевика ЛНР: что известно, фото

вторник, 05 ноября 2019, 03:30
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Лисичанский городской суд Луганской области приговорил боевика террористической организации ЛНР, который проходил специальную подготовку в российском тренировочном лагере, к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как было установлено следствием, житель города Днепра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям и в течение пяти лет участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево. До этого он прошел боевую и специальную подготовку под руководством российских военных инструкторов в тренировочном лагере для боевиков в российском городе Белгороде.

"Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в марте 2019 задержали боевика в районе проведения операции Объединенных сил. Злоумышленник предоставил следователям СБУ свидетельство о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований", - сказано в сообщении пресс-службы.

Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убитыми более чем 30 человек и около 60 человек ранеными.

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