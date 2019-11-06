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Мечтала стать моделью: появились новые данные о жестоко убитой девочке под Одессой и ее мучителе

среда, 06 ноября 2019, 08:58
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Фото: соцсети

Убитая в Одессе 14-летняя школьница Даша Дробот хотела стать моделью, ходила в модельную школу и постоянно участвовала в фотосессиях.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Обозреватель.

"Она хотела стать моделью, делала фотосессии и посещала модельную школу. Даша выглядела немного старше, была высокой, многие ребята на нее обращали внимание", – поделилась знакомая девочки.

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Ужасное убийство 14 летней девушки совершил 15-летний парень Кирилл О. Он учился с жертвой в одной школе №71, был старше ее на год, они с Дашей дружили уже два года.

Как рассказала одна из одноклассниц девочки, Даша всегда выделялась в классе.

"В тот день, 2 ноября Даша поехала с друзьями за город отдохнуть. Хотя мама отговаривала дочь, но она не послушалась и даже поссорилась с родными. Во время отдыха, девушка отошла с Кириллом от компании и исчезла. Друзья так и не дождались их и уехали домой. Только вечером, когда Даша не вернулась, ее мама забила тревогу и сообщила в полицию", - делиться она.

Убийцей Даши оказался ее знакомый Кирилл О., с которым, по словам друзей, они дружили уже два года. Он учился в 9 классе этой же школы, а потом ушел в ПТУ. Как рассказала другая знакомая девушки, Даша дружила с Кириллом давно, и он относился к ней хорошо. Никто за ним не замечал жестокости.

"Никто не мог подумать, что он на такое способен. Знали, что он может подраться, знали, что летом он был 2 месяца под домашним арестом. Но к девушкам он относился хорошо", – говорит знакомая.

Подозреваемый в убийстве Кирилл
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Кирилл вместе с мамой
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В этой куртке Кирилла и задержала полиция
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В полиции показали окровавленную одежду, в которой Кирилл совершил преступление
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Знакомые говорят, что у Кирилла якобы были проблемы в отношениях с отчимом и с родным отцом, и когда те появлялись дома, то парень сбегал на улицу. Семья жила в достатке. Как рассказали в полиции, Кирилл ранее был судим за грабеж.

Он умудрился в один день совершить два преступления. Сначала отобрал у несовершеннолетнего часы Skmei стоимостью 2200 грн. Мальчик оказался сыном чиновнцы Суворовской райадминистрации Одессы. А чуть позже во дворе школы №73 у мальчика отобрал телефон Samsung Galaxу J2, который продал в ломбард за 2000 грн.

Дашу Кирилл убил с особой жестокостью. Он пытался ее изнасиловать, но когда у него это не получилось, он начал ее бить. У девушки были сломаны ребра, а причиной смерти стала асфиксия. У Даши множественные ссадины на голове и сломана подъязычная кость.

Убийца забрал у девушки смартфон и с окровавленным гаджетом явился к друзьям. Там его отмыли и продали, а на вырученные деньги купили наркотики. В состоянии наркотического опьянения его и застали полицейские, несколько часов он не понимал, что происходит.

В полиции говорят, что Кириллу О. грозит максимальный срок (от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения), поскольку ответственность за особо тяжкие преступления наступает с 14 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе похоронили Дашу Дробот.

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