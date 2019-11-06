Предлагают "деньги" наперед: украинцев предупредили об опасной афере в сети

Аферисты выуживают деньги из банковских карточек продавцов на сайте бесплатных объявлений OLX, искушая их тем, что оплатят покупку наперед.

Об этом сообщила в соцсети фотограф из Ивано-Франковска Наталия Каблюк.

"Сегодня столкнулась с ситуацией, относительно продажи автокресла. Позвонил мужичок, попросил прислать автокресло его "племяннице" и заплатить только за доставку, а он всю сумму (4500 грн сбросит мне на карточку)", - описывала начало хитрой аферы автор объявления.

После того, как получила информацию об адресе доставки, она отправила реквизиты своей банковской карточки "покупателю". Приблизительно через час ей позвонила якобы "менеджер ПриватБанка по обслуживанию клиентов", сообщившая о переводе на 4 500 гривен и захотела узнать ССV карточки.

К счастью, продавец вовремя сообразила, что это развод и заблаговременно заблокировала платежи через Интернет.

"Никогда не ведитесь на эту х*рню и предупредите родителей. Номер "типа приватовских разводил" +380 (91) 933 10 67 Наберите перед сном) пусть им не спится)" - предупредила пользователей соцсети Наталия Каблюк.

Как сообщал "Апостроф", аферисты также пользуются невнимательностью продавцов на сайте объявлений OLX и рассчитываются с помощью фальшивых смс.