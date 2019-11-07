Часть Украины начало засыпать снегом: яркие фото

В четверг, 7 ноября, в сети были опубликованы фотографии со снегом, который выпал в Карпатах.

Живописные снимки опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

Спасатели уточнили, что мелкий снег идет в окрестностях горы Поп Иван Черногорский. Согласно их сообщению, в Карпатах температура воздуха была зафиксирована на уровне 0 градусов Цельсия.

"По состоянию на 7:45 07.11.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, мелкий снег. Ветер юго-западный 3-4 м / с. Температура воздуха 0 градусов С", - написали горные спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заверили, что после незначительного похолодания, которое было зафиксировано в северных и западных областях Украины, до середины ноября снова вернется тепло.