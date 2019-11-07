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В России карма настигла наемника, воевавшего в Украине и Сирии: фото

четверг, 07 ноября 2019, 16:27
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В России произошла беда с боевиком, который воевал на Донбассе и в Сирии в составе ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщают в группе "Ихтамнет_м0209" в Facebook.

Поддубный Янис Станиславович попал в ДТП, где частично лишился ноги. Его семья собирает деньги и просит неравнодушных помочь.

Известно, что Поддубный родился 10 января 1987 года в городе Челябинск, Россия. Был в Украине (штурм города Дебальцево) и в Сирии. Убивал за деньги гордо именуя себя в соцсетях "Иван Русич" и "Станислав Светлый".

"Но деньги на крови не принесли счастья. Бог услышал стоны убитых Поддубным женщин и детей. И сегодня уже семья Поддубного выпрашивает деньги на лечение "вагнеровца", частично лишившегося ноги в ДТП. Вот только и мама, Светлана Федоровна, и жена Антонина, и сводный брат Никита и его жена Александра трусливо молчат о преступлениях Поддубного. Жадность и алчность. И правда, зачем тратить "кровно" заработанные, если лохов в России хватает?", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе на одного боевика стало меньше. В конце октября здесь нашли повешенным Евгения Блихора с позывным "Эфиоп", которые воевал против украинских силовиков на востоке Украины.

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