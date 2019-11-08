Львовские ветераны АТО поблагодарили Кривицкого и других бизнесменов за выкуп у них неплодородной земли

Ветераны Львовской области объяснили факт продажи бизнесмену Игорю Кривицкому и другим своих земельных участков, полученных после участия в российско-украинской войне. По их словам, таким образом бизнес поддерживает ветеранов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на заявление общественной организации "Львовский областной союз АТО и семей погибших".

"В Украине началась информационная война против участников российско-украинской войны. Нас хотят дискредитировать в глазах общества и выставить земельными мошенниками. Такое впечатление сложилось после публикации провокационной новости "Наши деньги. Львов". Журналисты пишут, что "наши земли", в с. Стрелки на Львовщине (это не ошибка, есть земли под садоводство, под строительство и земли под АТОвцев), переписал на себя один из украинских бизнесменов. Сенсация. Эту "новость" сразу распространили рейтинговые издания и местное издание, которое АТО-вцы Львовщины считают антиукраинским. Кому выгодна информационная кампания против участников войны с Россией для нас загадка, однако хотим расставить точки над "і". Мы, участники российско-украинской войны (АТО / ООС / УБД) утверждаем, что такие "материалы" искажают факты для представления АТО-вцев в негативном свете. Такие "новости" позорят нашу честь и достоинство. Каждый из нас прошел войну не для того, чтобы в тылу нас дискредитировали СМИ, которые отрабатывают политические заказы", - говорится в заявлении.

В союзе участников АТО указали, что могут распоряжаться своей землей, как пожелают, и в том числе, передавать другим лицам. Зачастую земля, которую получают ветераны может оказаться непривлекательной для ведения сельского хозяйства, поэтому ее и продают.

"Те земельные наделы, которые мы самостоятельно ищем, чтобы их приватизировать, как правило, запущенные кустарником, малоплодородны и не пригодны для ведения сельского хозяйства. Мы искренне радуемся за каждого побратима, который сумел продать малопривлекательные земельные участки… Проплаченным СМИ не важно, они не пишут, что за вырученные средства мы кормим свои семьи, одеваем детей, покупаем лекарства и ремонтируем собственные дома ", - заметили в союзе.

В заявлении указано, что земля у села Стрелки не является пригодной для ведения сельского хозяйства, и чтобы ее привести к плодородному состоянию необходима дорогая рекультивация. При этом иные способы использования этой земли запрещены законом.

"Мы искренне благодарим всех украинских бизнесменов, в том числе Игоря Кривицкого, которые готовы покупать у ветеранов войны малопривлекательные и неплодородные земли", - заметили в союзе участников АТО.

Ветераны потребовали прекратить очернять участников войны против российского агрессора на Донбассе провокационными материалами в прессе и опубликовать опровержения в тех изданиях, где такие материалы уже появились.

"В случае игнорирования наших требований предупреждаем, что оставляем за собой право на контрдействия. Справились с натиском внешнего врага - победим и внутреннего", - отметили ветераны.