Без блекджека, но с проституткой: в Киеве пьяный водитель попал в интересную историю

В Киеве полицейские задержали водителя грузовика, который находился в алкогольном опьянении, спустя некоторое время он вернулся на дорогу с проституткой и другом.

Об этом пишет "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Так, полицейские задержали водителя грузовика Renault, который попытался купить еды в пункте раздачи в ресторане быстрого питания. Его отстранили от управления, но грузовик полностью заблокировал работу ресторана, поэтому он попросил друга его запарковать неподалеку. После этого они с напарником продолжили употреблять алкоголь в кабине фуры и вызвали проститутку.

Утром водитель проснулся и решил продолжить путь, очевидно, забыв, что ему запретили водить авто. Через 700 метров пути его вновь остановили полицейские и снова выявили, что он пьян. Был заново составлен протокол и водителя снова отстранили от вождения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе грузовик создал масштабный затор из-за того, что застрял под железнодорожным мостом.