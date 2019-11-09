Относятся как к скотам: в сеть попало показательное видео из Крыма

В оккупированном Россией Севастополе при посадке на катер пассажиров буквально давили железными воротами на выходе к причалу.

Соответствующее видео было опубликовано в аккаунте 25ЄС_EU_UA_NATO_USA на Twitter.

Как свидетельствует подпись к видео, в субботу, 9 ноября, при посадке на катер по маршруту "Северная - Южная сторона" в Севастополе к пассажирам относились, как к стаду скота, без никаких объяснений преграждая им путь железными воротами.