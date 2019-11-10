Где народ? В сети показали печальные фото оккупированного Донецка

В интернете опубликовали грустные фото оккупированного боевиками Донецка, где все серое, а на улице нет людей.

Снимки разместили на странице N1CK1409 в Twitter.

Фотограф запечатлел будни когда-то многолюдного и красивого Донецка. Теперь же на улицах не видно ни души, все серое и побитое.

На снимках показана территория около "Донбасс Арены". Плитка возле стадиона разбита, а футбольные матчи смотреть некому.

Пользователи сети прокомментировали грустные фото города.

Как ранее сообщал "Апостроф", во временно оккупированном боевиками Донецке остались упоминания об Украине.

Напомним, согласно исследованию, часть жителей Донбасса считает себя гражданами Украины, а другие относят себя к ЛДНР и России. Более половины людей с оккупированного Донбасса (57,8%), вероятно, хранят еще украинский паспорт и считают себя ее гражданами.