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Счет шел на секунды: бойцы ООС рассказали о ракетной атаке со стороны боевиков

понедельник, 11 ноября 2019, 16:29
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Украинские военные, пострадавшие в результате ракетной атаки, устроенной боевиками вблизи Новогнатовки Донецкой области, утверждают, что обстрел был профессиональным.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Тelegram-канале после того, как посетил бойцов в Мариупольском госпитале.

"Попадание было прямо в кузов. Все было сделано профессионально. Не возможно простому шахтеру, колхознику или рабочему так точно попасть в машину, которая едет", - рассказал гранатометчик Игорь Гецман.

Гецман также утверждает, что обстрел произошел там, где никто не ожидал.

По словам водителя автомобиля Максима Басистого, о первом выстреле он узнал лишь тогда, когда услышал взрыв. "Попытался направить машину в сторону, но не смог, потому что она уже дымилась. Если бы мы засомневались на одну-две секунды и не выбежали из автомобиля, у нас шансов не было бы, когда прилетела вторая ракета", - вспоминал он.

Как сообщал "Апостроф", в результате обстрела вблизи Новогнатовки Донецкой области четверо военных получили легкие ранения.

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