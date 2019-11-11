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Стокгольмский синдром: сеть разозлил ответ украинцев о любимчике мировой политики

понедельник, 11 ноября 2019, 19:02
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В сети удивились результатам опроса у народа о любимчике мировой политики.

Об этом сообщает пользователь сети Сергей Король в Twitter.

Большинство людей позитивно отозвались о президенте Беларусии Александре Лукашенко. Однако в сети такое мнение не поддержали и осудили выбор народа.

"В стране где 2/3 населения симпатизируют диктатору Лукашенко, другу плешивого и доведшего страну до ручки, могли выбрать нормального президента? Ответ очевиден. Проблема не в плохих политиках, а в том что народ сам таких хочет. Это стокгольмский синдром, не иначе", - написал Король.

Другие пользователи также не оценили результаты опроса.

Стокгольмский синдром - термин, популярный в психологии, описывающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения угрозы или насилия.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно болен и полетел в Объединённые Арабские Эмираты для тайного лечения.

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