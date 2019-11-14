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Жара и штормовой ветер: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

четверг, 14 ноября 2019, 14:46
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Фото: УНН

В ближайшие дни в Украину придет аномальная для поздней осени жара, а восток страны будет страдать от штормового ветра.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Сухую и теплую погоду украинцам принесет антициклон, который уравновесит итальянский циклон. Влажность воздуха несколько повысится благодаря туманам. Осадков следует ожидать только жителям западных регионов. А вот восток страны будет страдать от штормовых порывов ветра.

Самая низкая температура воздуха будет на севере Украины +7+11 градусов. На востоке и в центре столбик термометра покажет +8+13 градусов На Западе температура воздуха подниметься до +10+14 градусов. На юге страны ожидается +12+17 градусов.

Как мы сообщали ранее, по прогнозу синоптиков, жителей Украины ждет сухая и относительно теплая погода в конце декабря. Местами возможны дожди, также в отдельных областях будут наблюдаться заморозки.

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