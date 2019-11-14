Медицина, образование, и новые рабочие места: посол Японии назвал приоритеты поддержки Украины в Донбассе

Делегация посольства Японии в Украине во главе с послом Такаши Кураи посетила восток Украины 12-13 ноября, чтобы ознакомиться с программами УВКБ ООН и ЮНИСЕФ. Цель визита заключалась в ознакомлении посла на местах результатам и достижениями в оказании помощи в Украине со стороны правительства Японии, в частности программ УВКБ ООН и ЮНИСЕФ.

Об этом говорится в сообщении посольства Японии в Украине для СМИ.

"Это моя вторая поездка в восточные регионы с тех пор, как я начал работать в Украине. Для меня важно продолжать посещать эти места, чтобы увидеть эффективность проектов собственными глазами, а также сыграть определенную роль в повышении уровня осведомленности международного сообщества о ситуации там, где страдают люди. Я рад встрече с жителями и руководством Донецкой и Луганской областей", - сказал Такаши Кураи, посол Японии в Украине.

С начала конфликта в 2014 году, правительство Японии последовательно оказывало финансовую поддержку проектам, которые внедряет Агентство ООН по делам беженцев для поддержки ВПЛ и пострадавших в результате конфликта лиц в Донецкой и Луганской областях Украины. В 2019 году общий объем финансирования, предоставленного правительством Японии УВКБ ООН и его НПО-партнерам, превысил 4 миллиона долларов. Благодаря этой поддержке в этом году Агентство ООН по делам беженцев смогло отремонтировать дома около 400 семей в Донецкой и Луганской областях. Еще более 350 человек с особыми потребностями получили индивидуальную экстренную помощь в форме наличных и смогли приобрести самое необходимое, чтобы подготовиться к зимнему сезону, а также оплатить медицинские услуги. Такая помощь является чрезвычайно важной, ведь она направлена на защиту наиболее уязвимых людей, пострадавших из-за вооруженного конфликта на востоке Украины.

Правительство Японии также помогает детям - с начала конфликта на востоке Украины, оно выделило ЮНИСЕФ более 8 млн долларов США для поддержки детей и их семей. Это финансирование позволило ЮНИСЕФ создать безопасную учебную среду для 200 тысяч детей, улучшило доступ к питьевой воде и санитарии для 1,5 миллиона человек в зоне конфликта и поддержало развитие подростков и молодежи благодаря обучению проектным и предпринимательским навыкам.

В этом году правительство Японии предоставило 360 тысяч долларов США для реализации проекта ЮНИСЕФ "Укрепление устойчивости молодежи и содействие социальной стабильности их общин в Донецкой и Луганской области" в 2019 -2020 году. Общая цель проекта - смягчить влияние конфликта на детей, подростков и молодежь в восточных областях путем усиления устойчивости детей и общин.

Во время встречи с руководством Донецкой облгосадминистрации Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи заверил, что в следующем году Япония будет предоставлять приоритет поддержке образовательных, медицинских и экономических проектов, направленных на создание новых рабочих мест на востоке Украины. Эта помощь будет предоставляться через различные организации.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко выразил благодарность послу Японии за последовательную поддержку восстановления жилья и развития местных общин в регионе.

Председатель Луганской ОГА и руководитель ОВГА Сергей Гайдай, во время встречи отметил роль, которую играют агентства ООН по поддержке пострадавшего в результате конфликта населения.

"Мы искренне благодарны народу Японии и ее правительству за помощь и поддержку, которая предоставляется области на протяжении этого сложного времени. Также хочу выразить слова благодарности уважаемой международной организации - ООН. С ее стороны задействовано максимум программ и проектов для восстановления нашего региона. Жители Луганщины всегда будут помнить, что именно вы одними из первых пришли на помощь", - заявил Гайдай.

По словам посла Японии, в прошлом месяце во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Японии заверил, что поддержки Японией Украины будет продолжена.