Программа действий на будущее: в сети появился жесткий мультфильм про Украину

В сети появился вполне реалистичный мультфильм о будущем Украины.

Его в GIF-формате на своей странице в Facebook опубликовал политический карикатурист и видеосатирик Богдан Процишин.

"Мечтать не вредно, вредно не мечтать", "Программа действий", "Бомбу не бомбу, а торпеду надо", - написали в комментариях.

Как сообщалось, ранее известный блогер, музыкант и художник Богдан Процишин отреагировал забавной видеопародией на противостояние бывшего главаря террористической "ЛНР" Игоря Плотницкого и "восставшего министра МВД" Игоря Корнета.

Ранее в интервью "Апострофу" карикатурист рассказал, откуда берет вдохновение и над какой темой он никогда не будет смеяться. Подробнее читайте в материале: Власть - такие же дураки, как мы с вами, но им повезло больше.