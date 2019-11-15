Дожди, туман и сильный ветер: синоптики уточнили прогноз на 15 ноября

15 ноября украинцы будут наслаждаться теплом, необильными дождями и туманами.

Такую погоду на пятницу спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

Ночные минимумы на большей части территории составят +1+6 градусов, на Закарпатье и крайнем юге страны +7+11 градусов. Холоднее всего будет в восточных областях. Там столбик термометра покажет 0-2 градуса.

Днем ртутный столбик покажет +5+10 градусов, а в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье +11+16 градусов.

На юге страны ожидают +19 градусов.

Ветер будет юго-восточного направления, порывистый, в восточных областях, Крыму и Приазовье порывы могут достигать штормовых значений - 15-20 м/с.

А на Закарпатье утром не обойдется без туманов и небольших дождей.

Как сообщал "Апостроф" раньше, декабрь в Украине ознаменуется дождливой погодой, больше похожей на ноябрьскую