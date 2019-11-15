RU  UA  EN

пятница, 15 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 ноября

07:00
Сытные ленивые голубцы на ужин: простой рецепт и советы приготовления

14 ноября

23:56
Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)
23:55
Голевые феерии Англии и Португалии: все результаты отбора Евро-2020 14 ноября
23:31
Федерер победил Джоковича в матче жизни на Итоговом турнире года
23:15
Джокович - Федерер - 0:2 результат матча
22:30
Украина - Эстония - 1:0 Видеообзор
20:50
Сборная Украины чудом обыграла одну из слабейших команды Европы
19:00
Черная пятница-2019: где искать самые большие скидки в Украине
18:40
Клуб сбежавшего из Украины олигарха лишился главного тренера
18:20
Лобода показала редкие фото с маленькой дочкой: фаны пришли в умиление
17:56
Самый сексуальный мужчина 2019 года Джон Ледженд рассказал, как сталкивался с расизмом
17:47
Украина - Эстония: стартовые составы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дожди, туман и сильный ветер: синоптики уточнили прогноз на 15 ноября

пятница, 15 ноября 2019, 06:20
переглянути новину українською
Фото: tsn.ua

15 ноября украинцы будут наслаждаться теплом, необильными дождями и туманами.

Такую погоду на пятницу спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

Ночные минимумы на большей части территории составят +1+6 градусов, на Закарпатье и крайнем юге страны +7+11 градусов. Холоднее всего будет в восточных областях. Там столбик термометра покажет 0-2 градуса.

Днем ртутный столбик покажет +5+10 градусов, а в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье +11+16 градусов.

На юге страны ожидают +19 градусов.

Ветер будет юго-восточного направления, порывистый, в восточных областях, Крыму и Приазовье порывы могут достигать штормовых значений - 15-20 м/с.

А на Закарпатье утром не обойдется без туманов и небольших дождей.

Как сообщал "Апостроф" раньше, декабрь в Украине ознаменуется дождливой погодой, больше похожей на ноябрьскую

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: