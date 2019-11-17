RU  UA  EN

воскресенье, 17 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 ноября

07:44
В Ивано-Франковске устроили фекальную атаку на экс-депутата с интересным прошлым: фото и видео
07:28
Едва не рухнул на жилые дома: в России произошло жуткое ЧП с самолетом, видео
07:20
Волнение участников и неожиданный дуэт: как на Х-факторе прошло второе испытание тренировочного лагеря
07:00
Засмотрелись на хурму? Что нужно знать о популярном фрукте осени
06:26
Осеннее потепление: синоптики дали прогноз на воскресенье, карта
05:27
Адольф Путин и его "добровольцы": в сети мощно потроллили переговоры по Донбассу
04:29
Ученые создали звуковую 3D-голограмму, которую можно потрогать: опубликовано видео
03:28
На Донбассе ликвидировали 24-летнего боевика ДНР по кличке "Ильич": опубликованы фото
01:24
В Киеве одним фото показали целый автопарк "героев парковки"
00:27
Полицейские в Виннице спасли жизнь мальчику, когда счет шел на минуты: фото и видео

16 ноября

23:52
Морские пехотинцы на Донбассе почтили память своих побратимов: фото
23:12
В общежитии Киева прогремел смертельный взрыв: фото и первые данные о жертвах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Осеннее потепление: синоптики дали прогноз на воскресенье, карта

воскресенье, 17 ноября 2019, 06:26
переглянути новину українською
Фото: УНИАН

В воскресенье, 17 ноября, в Украине будет теплая погода, непривычная для этой поры года.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

При этом, осадки не ожидаются. В южных и западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, на Левобережье около 0°; днём 8-13°, на Закарпатье до 17°.

Что касается столицы, здесь также осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 5-7° тепла, днем около 10°.

При этом, по данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 ноября самая высокая температура воздуха днем была +16,7° в 2002 году, самая низкая ночью -15,6° в 1902 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился детальный прогноз на зиму 2020 года.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От -2 до +18: кому повезет с погодой в ближайшие дни

Законы распада: как в Украине пытаются спасти человечество

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: