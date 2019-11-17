Осеннее потепление: синоптики дали прогноз на воскресенье, карта

В воскресенье, 17 ноября, в Украине будет теплая погода, непривычная для этой поры года.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

При этом, осадки не ожидаются. В южных и западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, на Левобережье около 0°; днём 8-13°, на Закарпатье до 17°.

Что касается столицы, здесь также осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 5-7° тепла, днем около 10°.

При этом, по данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 ноября самая высокая температура воздуха днем была +16,7° в 2002 году, самая низкая ночью -15,6° в 1902 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился детальный прогноз на зиму 2020 года.