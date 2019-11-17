Полицейские в Виннице спасли жизнь мальчику, когда счет шел на минуты: фото и видео

Двое полицейских в Виннице спасли жизнь мальчика, которого отвезли в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Герои Николай Сторожук и Александр Джафаров стали известны всей Украине. Они за 4 минуты домчали больного ребенка до больницы. В частности, авто полиции сопроводило машину, в которой находился маленький ребенок, он требовал неотложной помощи.

После этого спасители уже наведались к ребенку в больницу. Врачи им сказали, что пациента уже выписали.

"Желаем мальчику крепкого здоровья и гордимся патрульными, которые оказались рядом и помогли в беде", - написали в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", 17 июля столичные патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Днепр.