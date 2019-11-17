Работают на Россию: в сети рассекретили личные данные топ-пропагандистов ДНР

В сети были опубликованы имена и телефоны сотрудников средств массовой информации, подконтрольных боевикам так называемой ДНР.

Соответствующие данные опубликовал блогер под ником "Фашик Донецкий".

Как к блогеру попали эти данные – не уточняется. В опубликованных списках, как утверждается, можно найти сотрудников так называемых "Первого республиканского канала", ТРК "Юнион", телеканалов "Оплот", "Новороссия", "ТВ Сфера", "Шахтерской киностудии" и "Торезской киностудии".

Также блогер пригрозил людям из списка наказанием за работу на боевиков.

"Граждане коллаборанты, спрятаться не удастся. Помните об этом. Конец", – написал "Фашик Донецкий".

Как ранее сообщал "Апостроф", это уже не первый список имен и номеров телефонов боевиков и чиновников так называемой ДНР, которые публикует блогер.