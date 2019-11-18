Освобожденный из плена украинский моряк сыграл свадьбу: яркое фото

В Одесской области прошла свадьба украинского моряка Владимира Варимеза, который был освобожден из российского плена.

О ярком событии из жизни 27-летнего старшего матроса буксира "Яны Капу" сообщили его знакомые в социальных сетях.

Отмечается, что теперь уже законная супруга Инна ждала своего возлюбленного из плена.

Зарегистрировали брак в Болгардском районном РАГСе.

Также известно, что семейная пара сейчас обучается в вузах. Варимез поступил в Национальный университет "Одесская морская академия" и продолжает службу в рядах Военно-морских сил ВС Украины.

Напомним, что передача захваченных украинских кораблей во время атаки России в Азовском море пройдет вблизи Южного берега Крыма.