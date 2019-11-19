Уже вошел в роль: сети повеселило новое заявление "двойника" Зеленского, видео

Умид Исабаев из Узбекистана, который прославился тем, что обладает невероятной схожестью с президентом Украины Владимиром Зеленским, похвастался предложением сыграть украинского гаранта в кино.

Соответствующее видео с заявлением "двойника" Зеленского опубликовано в сети.

В ролике Исабаев отмечает, что пользуется большим спросом: его просят сделать селфи, узнают в метро и даже предложили сняться в главной роли в комедийном сериале, где он должен сыграть Зеленского.

"Это крах его кинокарьеры", "Может, он будет с Новым годом поздравлять", "Как-то он тут косит даже не под Зеленского, а прям сразу под Наполеона. Далеко пойдет)))", "Уже вошел в роль .... сидит ...ручки сложил", - комментируют видео в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто заменил Зеленского в "Квартал 95".