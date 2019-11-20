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В Украине заметили полицейское авто с уникальным номером и стоимостью в миллионы: видео

среда, 20 ноября 2019, 03:05
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На одной из улиц Одессы заметили полицейскую Porsche Panamera за 3,2 млн гривен.

Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе ЗупиниЛося.

Porsche Panamera 4E Hybrid Sport-Turismo имеет красные транзитные номера, то есть только поступил в распоряжение полиции. Автомобиль раскрашен в ливрею патрульной полиции и имеет номер 0007.

Есть версия, что это авто раскрасили для съемок фильма.

"Оказалось машину взяли для съемок комедии "Нереальный КОПець", которую сейчас снимают на Одесской киностудии. Сюжет в том, что якобы герой мажор возвращается из Америки в Украину, где его отправляют служить в полицию", - пишут Police Control Ukraine в Facebook.

Аналогичный автомобиль на сайте официального дилера немецкой марки в Украине стоит от 3 178 480 грн. Он может разгоняться до сотни за 4,6 с и имеет максимальную скорость 275 км/ч. Этот гибрид общей мощностью 462 л.с. имеет очень незначительную расход топлива - всего 2,5 л на 100 км.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что житель Киева пожаловался на то, что украденным у него автомобилем пользуются сотрудники полиции.

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