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"Тюрьма" своими руками: сети повеселил необычный подъезд в России, фото и видео

четверг, 21 ноября 2019, 19:49
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В городе Невинномысск Ставропольского края России по улице Менделеева, 30 появился необычный подъезд, больше похожий на тюрьму.

Фотографиями поделились пользователи в Instagram.

На них территория возле подъезда по периметру и сверху огорожена решеткой. В ограждения стоят лавочки для отдыха. Попасть туда можно, набрав код на домофоне, который установлен на металлических дверях. Но, как говорят местные жители, его легко подобрать. Поэтому бабушки, которые следят за порядком возле дома, вынуждены отгонять непрошеных гостей уже с "клетки".

Ограду, которая больше напоминает лагерную зону, жители дома установили, чтобы местная молодежь вечером не курила сигареты и не пила пиво на лавочках и под окнами первых этажей.

Фотографии вызвали оживленное обсуждение в соцсетях:

"А, если кому-то в гости надо прийти, то что делать?"

"Забыли только охрану поставить"

"Менделеева, 30 настолько суровы, что держат лавочки за решеткой"

"Там есть ток? Его додумались подвести в клетку?"

Ранее "Апостроф" публиковал фотографии с аннексированного Крыма, который россияне обносят колючей проволокой и железными заборами. На этот раз в Феодосии колючей проволокой от отдыхающих загородили пляж.

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