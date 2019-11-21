Украинские ученые создали концепт модуля для отправки на Марс

Днепровское КБ "Южное" представило макет перспективного лунного посадочного аппарата на выставке Dubai Airshow-2019.

По данным украинских инженеров, проект разработали для исследований Лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза.

Концептуальный проект может доставить на поверхность Луны до 150 кг полезного груза, при этом выполнив трехкратный перелет с научным оборудованием. В перспективе это может открыть новые возможности для научно-исследовательской деятельности, а также поиска полезных ископаемых на Луне.

Взлетная масса аппарата (составит 1715 кг. В частности,1310 кг - вес вырабатываемого топлива. Имея на борту груз 50 кг аппарат сможет подпрыгнуть и перелететь на расстояние до 20 км.

Модуль также планируют оборудовать семью маршевыми двигателями РД-840.

Напомним, что в сети появилось впечатляющее видео спутников Нептуна, которые находятся в крайне необычном резонансе, напоминающем танец.