Боевики совершили подлую атаку на мирной территории: опубликованы фото

21 ноября в поселке Шумы вблизи Торецка в Донецкой области боевики подбили с ракетного комплекса "Фагот" военный грузовик.

Об инциденте сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В грузовик попали с противотанкового управляемого ракетного комплекса. Военные говорят, что выстрел осуществили с расстояния 2,5 км. Боевики целились в кабину водителя, но ракета попала в борт кузова. Трое военнослужащих, среди которых и женщина, получили контузии. Пострадавших доставили в военный госпиталь.

"Автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны. Он развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применена такое мощное оружие, никто просто не ожидал" , - прокомментировал ситуацию военный Виктор.

Ранее "Апостроф" публиковал видео, как на оккупированный Донбасс из России приходят грузовики с оружием. Боеприпасы и технику боевики затем используют. чтобы провоцировать украинских военных и терроризировать местное население.