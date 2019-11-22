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Международный день сына: лучшие поздравления в стихах и открытках

пятница, 22 ноября 2019, 11:17
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Фото: Вголос

Ежегодно в мире 22 ноября отмечают семейный праздник - День сыновей или сына. В этот день поздравления принимают все сыночки от мам и пап.

"Апостроф" подготовил подборку поздравлений с праздником.

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

Международный день сына

***

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.

Сыночек, с праздником тебя,

Спасибо, что такой хороший,

Любимый, вырос у меня,

Хоть и бывало в жизни сложно.

Желаю в жизни бед не знать,

Счастливым самым быть на свете.

Еще хочу я пожелать,

Такими же чтоб были твои дети!

День сыновей

Международный день сына

***

Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада,

С праздником, Днем сыновей!

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб хватило на сто лет,

И чтоб ты моей любовью,

Был храним от зла и бед!

Международный день сына

***

Что пожелать в День сына сыну?

Всегда и всюду быть мужчиной,

Того, кто слаб, не обижать,

Того, кто старше, уважать,

Ценить друзей, любить семью,

Не верить глупому вранью,

Построить дом и сад при нем,

Или решить вопрос с жильем,

Обзавестись женою милой,

Чтоб сына и тебе родила!

День сыновей

Международный день сына

***

В доме есть у Вас мужчина

Гордость мамы и герой,

Не проходит время мимо,

Мальчик вырос ой-ой-ой!

В праздник добрый поздравляю,

Всех сынишек, пап и мам

Быть здоровыми желаю,

Умными не по годам!

В благодарность за заботу,

Ведь мужчин растить — работа,

В День чудесный — сыновей,

Улыбнись, давай, скорей!

Международный день сына

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать на Новый год.

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