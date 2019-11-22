Насильники, аферисты и неучи: скандальный Кива выдал речь про "слуг народа", видео

Народный депутат от "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива рассказал "биографию" нардепов от президентской партии "Слуга народа".

Видео опубликовано на странице Ильи Кивы в Facebook.

Как заявил Кива, депутаты фракции "Слуга народа" насильники, аферисты и неучи. В частности, он акцентировал внимание на члене Комитета антикоррупционной деятельности Романе Анисимове.По словам нардепа, он в юности насиловал несовершеннолетних девушек извращенным способом. Политик понес за это наказание в виде лишения свободы.

Напомним, ранее в СМИ писали, что Илья Кива, работая на должности замначальника управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области, в декабре 2013 года был осужден за получение взятки.

Как сообщал "Апостроф", поведение народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в Верховной Раде вновь вызвало вопросы у пользователей социальных сетей.