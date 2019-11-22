Сообщения не отправляются: в работе Telegram произошел серьезный сбой

В популярном мессенджере Telegram случился глобальный сбой, Украине, судя по карте неполадок, приходится сложнее всего.

Около 15:00 пользователи обратили внимание, что популярный мессенджер перестал отправлять и получать сообщения, или делал это с огромной задержкой. Также пропали все посты в пабликах и групповых чатах.

Наблюдаем задержку с отправлением сообщений и обновлением чатов и каналов. Также есть проблемы с редактированием текстов.

Сайт Downdetector сообщает, что в работе Telegram наблюдаются сбои – пользователи мессенджера начали массово жаловаться на то, что они не могут отправлять сообщения, файлы не загружаются, а также не видят историю переписки.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в работе платежных систем и онлайн-приложений "ПриватБанка" произошел сбой, клиенты жаловались на невозможность осуществить онлайн-платеж, или получить деньги в банкоматах.