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Россия недооценивает украинцев: в США связали Голодомор и агрессию Кремля

суббота, 23 ноября 2019, 20:25
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Госдеп США в своем заявлении по чествованию жертв Голодомора в Украине связал действия советского режима против украинцев с современной агрессией РФ.

Об этом говорится в видеообращении спикера Государственного департамента Морган Ортагус.

"В этом ноябре мы чтим и вспоминаем миллионы украинцев, погибших 86 лет назад во время Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима", - заявила Ортагус.

Она отметила, что путем преднамеренного захвата украинской земли и урожая и принудительной коллективизации Советский союз вызвал массовый голод, гибель и чрезвычайные человеческие страдания.

"Хотя эта ужасная трагедия была одним из самых жестоких событий ХХ века, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа", - подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента США.

Вспоминая о кампании СССР против украинцев, она подчеркнула, что Москва и сейчас не оставляет попыток разрушать стремления украинского народа, однако, по мнению Вашингтона, они не будут иметь успеха.

"Теперь Украина вновь подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее текущая агрессия на востоке Украины привели к около 13 тысячам погибших. Даже сейчас Москва пытается манипулировать и уничтожать стремления народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает устойчивость украинцев и их стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал ", - заявила Ортагус.

Она подчеркнула, что США подтверждают свою поддержку Украине.

"В день, когда весь мир вспоминает невинных жертв Голодомора, США в очередной раз подтверждают свою поддержку демократической и успешной Украине, защищенной в пределах международно признанных границ, свободной в определении собственной судьбы", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал "Апостроф", историк назвал лучшие фильмы и книги о Голодоморе.

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