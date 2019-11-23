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В России торжественно открыли ворота без забора: в сети делятся забавными фотожабами

суббота, 23 ноября 2019, 14:57
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В российском городе Череповец около поликлиники торжественно открыли ворота без забора, что высмеяли фотожабами в сети.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Возле поликлиники, которая располагается в доме 45 по улице Комсомольской, руководство установило железные ворота с замком без забора, к которому крепились бы ворота.

"Самое смешное, что ворота регулярно запираются на замок в вечернее время, а утром, когда поликлиника начинает работу, замок открывают", - рассказал местный житель Сергей, который живет рядом с поликлиникой и каждый день наблюдает за этой нелепой ситуацией.

Пользователи сети высмеяли казус.

Как сообщал "Апостроф", в Тверской области России чиновники торжественно открыли помойку, что высмеяли в интернете.

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