Водителей пришлось вырезать из салонов: жуткое ДТП в Харькове попало на видео

В результате лобового столкновения автомобилей Fiat и "Таврия" в городе Харькове погибла 61-летняя пассажирка.

Видеозапись момента аварии опубликована на странице "ДТП Украины" в соцсети Facebook.

Смертельное ДТП произошло в субботу, 23 ноября, около 10:54 на проспекте Любови Малой. Первыми о происшествии сообщили очевидцы.

"Жуткая авария. Машины в хлам, водителей пришлось вырезать из салонов. От Постышева в сторону Баварии образовалась огромная пробка", - написали в соцсети.

Позже в пресс-службе Нацполиции сообщили, что в результате аварии погибла 61-летняя пассажирка "Таврии". Госпитализированы с разными травмами 26-летний водитель этой же машины и 53-летняя пассажирка Fiat.

Обстоятельства аварии устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 24 ноября, в Броварах Киевской области пьяный водитель устроил жуткое ДТП, в результате которого сильно пострадала девушка - она находится в больнице в состоянии комы.