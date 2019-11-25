Немного потеплеет, но: синоптики дали детальный прогноз на начало недели в Украине

25 ноября в Украине ожидается потепление: по всей территории страны синоптики не прогнозируют осадков и обещают теплую погоду.

По данным Укргидрометцентра, погода немного ухудшится в среду, 27 ноября.

Что касается вторника, 26 ноября, то погода будет аналогичной, как в понедельник, 25 ноября.

При этом 27 ноября осадки ожидаются на востоке и в центре страны.

Ветер будет умеренным, 5-10 метров в секунду.

Напомним, что Украину на выходных накроет антициклон Quincy, который принесет холод, а позже и осадки.

Как сообщал "Апостроф", синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине на декабрь.