По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму

В сети показали печальные фотографии экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму, где исчезает Симферопольское водохранилище.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в социальной сети Twitter.

Она описала ситуацию, как катастрофу, а причиной этому засуха.

"Симферопольское водохранилище - один из крупнейших водоёмов полуострова. По пересохшему дну водохранилища, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили", - отметила блогер и опубликовала фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму погибает Северо-Крымский канал.

Также в сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, которое находится между Орлиным и Кизиловым.