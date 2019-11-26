Собирался на Донбасс, но не доехал: стало известно о загадочной гибели бойца ВСУ

Старший солдат 10-й горно-штурмовой бригады ехал в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС, но выпал из поезда на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

Старший солдат был доставлен "скорой" в Белоцерковский военный госпиталь. Мужчина 1987 года рождения находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.

Досудебное расследование производства по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины осуществляет Белоцерковский отдел полиции ГУ ЧП в Киевской области.

Организованы первоочередные следственные действия и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщал "Апостроф",20 ноября в Сумах попрощались с украинским военным Евгением Коростелевым, который умер в Харьковском военном госпитале. Он получил тяжелые травмы во время подрыва на мине в зоне боевых действий 12 ноября.