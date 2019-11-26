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В Николаеве подростки отличились "смелой" выходкой у "Вечного огня": опубликовано видео

вторник, 26 ноября 2019, 23:07
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В Николаеве на улице Адмиральской несколько подростков "развлекались" возле "Вечного огня": плевали в пламя, сушили носки, запекали хлеб.

Свои действия они записали на видео, которое было опубликовано на инстаграм-канале "h.nikolaev".

Стоит отметить, что в интернет регулярно попадают видео и фото неподобающего поведения молодежи у Мемориального комплекса. В августе молодой человек заливал в огонь колу. А весной неизвестные вандалы сняли массивную металлическую крышку.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в Голосеевском районе женщина украла цветы с памятной доски погибшим участникам войны с Россией.

В октябре в Луганской области вандалы осквернили памятный мемориал погибшим на Донбассе бойцам батальона "Айдар".

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