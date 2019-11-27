RU  UA  EN

среда, 27 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 ноября

19:16
Буду там лишним: футболист "Шахтера", сбежавший в Россию, неожиданно высказался о сборной
19:12
Мы хотим мира всем: сын Ротару отреагировал на скандал вокруг певицы
19:02
"Динамо" на характере вышло в стыковые матчи юношеской Лиги чемпионов
19:00
Почему мы набираем лишний вес? 5 главных ошибок питания, которые легко исправить
18:02
Леся Никитюк похвасталась загорелым телом в откровенном бикини
17:50
ПАОК - Динамо - 2:2 видео матча юношеской Лиги чемпионов
16:30
Мальме - Динамо: прогноз букмекеров на матч 28 ноября
16:21
Крики и разговоры о разводе: Оля Полякова откровенно рассказала о ссорах с мужем
15:25
Где смотреть онлайн Мальме - Динамо: расписание трансляций
14:50
Александрия - Вольфсбург: прогноз букмекеров на матч 28 ноября
14:05
Где смотреть онлайн Александрия - Вольфсбург: расписание трансляций
13:47
Виктория Бекхэм в эфире популярного шоу повторила свой знаменитый трюк с ногой: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бронированный Cybertruck уже на Донбассе: появилась яркая фотожаба с новой Tesla

среда, 27 ноября 2019, 18:55
переглянути новину українською

В сети появилась забавная фотожаба на электрический пикап с футуристическим дизайном – Cybertruck, который на прошлой неделе представил руководитель компании Tesla Илон Маск.

Соответствующее фото появилось на странице в Facebook "Шляхта не працює".

Автор показал бойцов ВСУ сидящими в пикапе от Tesla.

"Где-то на Востоке, благодаря нашим волонтерам, спустя неделю после начала официальных продаж", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", разработчики Tesla впервые показали журналистам подразделение, которое занимается проверкой пассивной безопасности автомобилей.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подвиг разведчика: почему Эдуард Матюха может оказаться агентом Кремля

Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься

Интернет-мошенничество: как распознать аферистов и не попасть на их удочку

Праздник приближается: как в Украине готовятся к Новому году-2020

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: