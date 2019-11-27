Бронированный Cybertruck уже на Донбассе: появилась яркая фотожаба с новой Tesla

В сети появилась забавная фотожаба на электрический пикап с футуристическим дизайном – Cybertruck, который на прошлой неделе представил руководитель компании Tesla Илон Маск.

Соответствующее фото появилось на странице в Facebook "Шляхта не працює".

Автор показал бойцов ВСУ сидящими в пикапе от Tesla.

"Где-то на Востоке, благодаря нашим волонтерам, спустя неделю после начала официальных продаж", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", разработчики Tesla впервые показали журналистам подразделение, которое занимается проверкой пассивной безопасности автомобилей.