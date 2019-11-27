Что происходит с танкером "Делфи" после аварии: свежие фото с одесского побережья

Специалисты Администрации морских портов Украины и военно-морских сил Украины завершили установку бонового заграждения вокруг аварийного танкера DELFI .

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

В операции по установлению бонов участвовали водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ Одесского филиала АМПУ.

Фото: Администрация морских портов Украины

300 метров бонов повышенной плавучести закрепленные на якорях и окружают судно, которое находится вблизи одесского пляжа Дельфин.

Установленое заграждения позволит предупредить возможное распространение нефтепродуктов с аварийного танкера, при разгерметизации отдельных элементов его топливной системы или специальных емкостей, или если судно получит дополнительные повреждения.

Фото: Администрация морских портов Украины

Фото: Администрация морских портов Украины

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Татьяна Плачков призвала власти немедленно в рганизуваты работу по предотвращению экологической катастрофы в Одессе, которая может произойти из-за аварии корабля судна "Делфи" .