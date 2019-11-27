Изнасиловал женщину у вокзала: под Винницей ищут опасного преступника, его приметы

Возле железнодорожного вокзала на станции Крижопиль (Винницкая область) неизвестный мужчина напал на 49-летнюю женщину и изнасиловал ее.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Преступление было совершено около полуночи в понедельник, 25 ноября. Полицейские устанавливают возможных очевидцев и свидетелей нападения.

"В настоящее время проводится комплекс оперативных и розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого. Его приметы: среднего телосложения в возрасте 30-35 лет, ростом около 175 см, был одет в темную куртку с капюшоном", - сказано в сообщении пресс-службы полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.152 УК Украины (изнасилование). Преступнику грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал "Апостроф", в Умани двое молодых людей запаслись более полутора сотней презервативов и изнасиловали 16-летнюю первокурсницу.