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Не может сесть: во Львове произошло опасное ЧП с самолетом
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Не может сесть: во Львове произошло опасное ЧП с самолетом

среда, 27 ноября 2019, 09:49
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Вследствие неблагоприятных погодных условий утром в среду, 27 ноября, в львовском аэропорту имени Данила Галицкого не смог приземлиться самолет компании "Wizz Air".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт "Варта 1".

В сообщении сказано, что во Львове наблюдается сильный туман. Из-за сложных погодных условий пассажирский рейс из Польши не может совершить посадку.

"Траекторию движения самолета направления "Катовице-Львов" можно увидеть на Flightradar 24. Борт W61295 продолжает кружить над Львовом", - уточнили в сообщении на сайте.

Как сообщал "Апостроф", вечером 19 ноября в международном аэропорту "Черновцы" из-за сложных погодных условий не смог приземлиться с первой попытки самолет Международных авиалиний Украины (МАУ). Причиной тогда тоже был туман.

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