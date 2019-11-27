Не может сесть: во Львове произошло опасное ЧП с самолетом

Вследствие неблагоприятных погодных условий утром в среду, 27 ноября, в львовском аэропорту имени Данила Галицкого не смог приземлиться самолет компании "Wizz Air".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт "Варта 1".

В сообщении сказано, что во Львове наблюдается сильный туман. Из-за сложных погодных условий пассажирский рейс из Польши не может совершить посадку.

"Траекторию движения самолета направления "Катовице-Львов" можно увидеть на Flightradar 24. Борт W61295 продолжает кружить над Львовом", - уточнили в сообщении на сайте.

Как сообщал "Апостроф", вечером 19 ноября в международном аэропорту "Черновцы" из-за сложных погодных условий не смог приземлиться с первой попытки самолет Международных авиалиний Украины (МАУ). Причиной тогда тоже был туман.