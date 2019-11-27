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Потепление и дожди: синоптики уточнили прогноз на 27 ноября в Украине

среда, 27 ноября 2019, 06:20
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Погода Украина Фото: Скриншот

В среду, 27 ноября, в ряде областей Украины пройдут дожди, также ожидается существенное потепление.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, согласно сообщению синоптиков, осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской области, а также в Крыму. Температура воздуха в этих районах составит - от -1 до +1 в Харькове, +2+4 в Полтаве, Донецке, Луганске, +3+5 в Херсоне и Николаеве и наконец до 11 градусов тепла в Крыму.

На остальных территориях страны пока сухо, самыми холодными окажутся северные области – здесь от -1 днем, а теплее всего будет на западе страны – до 11 градусов тепла на Закарпатье.

В Киеве тем временем +1+3 тепла, сухо и порывы ветра до 12 м/с. Ночью – мороз, до -3 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик сообщила, что в конце ноября в Украине ожидается потепление и мокрый снег.

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